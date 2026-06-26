Фановите може да здивнат, Фернандеш останува во Јунајтед

– Фудбалерот од средниот ред на Манчестер Јунајтед, Бруно Фернандеш, нема да ја смени клупската средина во летниот преоден рок, објави денеска „токСпорт“.



Според истиот извор, 31-годишниот Португалец сака да остане барем уште една сезона на „Олд Трафорд“, и покрај интересот од клубови од Саудиска Арабија. Фернандеш нема почнато формални разговори со раководството на Јунјатед за неговата иднина пред Светското првенство во 2026 година, но веќе ги информирал соиграчите и блиските соработници дека планира да остане.



Португалскиот репрезентативец е во Манчестер Јунајтед од 2020 година. Изминатата сезона 37 натпревари и постигна девет голови во дресот на Јунјатед, додавајќи 22 асистенции.