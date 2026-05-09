Kaрик сака Фернандеш да остане во Јунајтед

Тренерот на Манчестер јунајтед, Мајкл Карик, се осврна на гласините за можното заминување од клубот на играчот од средниот ред и капитен Бруно Фернандеш.

– Мислам дека е јасно дека Бруно е среќен и игра фантастичен фудбал, можеби најдобриот во неговата кариера. Имаше неколку навистина извонредни периоди. Изгледа среќен. Мислам дека треба да ја заврши сезоната на висока нота. Го очекува напорно лето. Воодушевени сме што Бруно е со нас. Тој е важен дел од нашиот проект, истакна Карик на официјалната веб-страница на Манчестер јунајтед.

Триесет и едногодишниот Португалец претходно беше прогласен за играч на годината во Англија од страна на Здружението на фудбалски новинари (TFWA).

Фернандеш има 34 настапи во сите натпреварувања оваа сезона, постигна осум гола и имаше 21 асистенција. Неговиот договор со клубот е до летото 2027 година.

Трансфермаркт ја проценува вредноста на фудбалерот на 40 милиони евра.