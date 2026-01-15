 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

Бруно Фернандеш не го напушта бродот што тоне

Фудбал

15.01.2026

 Капитенот на Манчестер јунајтед, Бруно Фернандеш, нема намера да го напушти клубот во зимскиот преоден рок.

Во последните денови се појавија информации дека Португалецот ја разгледува својата иднина во клубот по отпуштањето на главниот тренер Рубен Аморим. Дарен Флечер беше назначен за привремен главен тренер за два натпревари, а Мајкл Карик ја презеде функцијата до крајот на сезоната.

Сепак, и покрај нестабилноста поради менаџерските промени, Фернандеш останува посветен на клубот, според „BBC“, повикувајќи се на извори запознаени со ситуацијата. Играчот, како и досега, планира да ја процени ситуацијата во текот на летото, кога му останува уште една година од договорот.

И покрај континуираниот интерес од Саудиска Арабија, 31-годишниот фудбалер би сакал да остане во Европа ако го напушти „Олд Трафорд“

Поврзани вести

Фудбал  | 25.12.2025
Нов малер за Јунајтед: Се повреди Фернандеш
Фудбал  | 03.06.2025
Фернандеш ги одби милионите од Саудиска Арабија, останува во Манчестер Јунајтед
Фудбал  | 01.04.2025
Вечерва Јунајтед пред нов испит, Фернандеш останува на „Олд Трафорд“
﻿