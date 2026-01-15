Бруно Фернандеш не го напушта бродот што тоне

Капитенот на Манчестер јунајтед, Бруно Фернандеш, нема намера да го напушти клубот во зимскиот преоден рок.

Во последните денови се појавија информации дека Португалецот ја разгледува својата иднина во клубот по отпуштањето на главниот тренер Рубен Аморим. Дарен Флечер беше назначен за привремен главен тренер за два натпревари, а Мајкл Карик ја презеде функцијата до крајот на сезоната.

Сепак, и покрај нестабилноста поради менаџерските промени, Фернандеш останува посветен на клубот, според „BBC“, повикувајќи се на извори запознаени со ситуацијата. Играчот, како и досега, планира да ја процени ситуацијата во текот на летото, кога му останува уште една година од договорот.

И покрај континуираниот интерес од Саудиска Арабија, 31-годишниот фудбалер би сакал да остане во Европа ако го напушти „Олд Трафорд“