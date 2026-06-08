Трамп ги повлекува воените авиони од Софија и не одобри укинување на визите за Бугарите

Се намалува присуството на американските воени авиони во Бугарија, откако четири танкер-авиони на американските воздухопловни сили го напуштија аеродромот „Васил Левски“ во Софија.

Американските авиони летаа од Бугарија според договор што дозволува до 15 американски воени авиони да бидат стационирани на аеродромот „Васил Левски“. Контингентот се состоел првенствено од танкер-авиони и транспортни авиони, а не од борбени авиони.

Според договорот, на бугарска територија е дозволено да останат до 500 воени и помошни лица за да ги опслужуваат и управуваат авионите.

Официјално, авионите обезбедуваат логистичка и оперативна поддршка за активностите на сојузниците на НАТО во поширокиот регион.

Авионите првично имаа дозвола да останат во Софија до 31 мај 2026. Сепак, бугарската влада подоцна одобри продолжување на тој период до 30 јуни за да им даде на сојузничките партнери дополнително време да ги реорганизираат своите операции и да идентификуваат алтернативна локација за распоредување. Продолжувањето беше одобрено од Советот на министри на крајот на мај. Бугарските претставници ја поврзаа одлуката со тековните разговори со Вашингтон за барањата за укинување визи за бугарските граѓани што влегуваат во САД.