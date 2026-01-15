МВР апси: Голема акција против даночна мафија

Од попладнево под раководство на јавен обвинител од ОЈО ГОКК, истражители од ОЈО ГОКК, со асистенција на полициски службеници од МВР вршат претреси на повеќе локации во државава и се обезбедуваат лица осомничени за даночна измама и даночно затајување од поголеми размери.

Неофицијално, досега се уапсени повеќе од 10 лица осомничени за организирано затајување данок и сериозни финансиски злоупотреби.

Меѓу приведените има и вработени во Управата за јавни приходи, кои, според истрагата, ја злоупотребувале својата службена позиција за да овозможуваат незаконски поврати на ДДВ и други даночни малверзации со кои биле нанесени големи штети на државниот буџет.