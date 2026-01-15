 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

МВР апси: Голема акција против даночна мафија

Хроника

15.01.2026

Од попладнево под раководство на јавен обвинител од ОЈО ГОКК, истражители од ОЈО ГОКК, со асистенција на полициски службеници од МВР вршат претреси на повеќе локации во државава и се обезбедуваат лица осомничени за даночна измама и даночно затајување од поголеми размери.

Неофицијално, досега се уапсени повеќе од 10 лица осомничени за организирано затајување данок и сериозни финансиски злоупотреби.

Меѓу приведените има и вработени во Управата за јавни приходи, кои, според истрагата, ја злоупотребувале својата службена позиција за да овозможуваат незаконски поврати на ДДВ и други даночни малверзации со кои биле нанесени големи штети на државниот буџет.

Поврзани вести

Хроника  | 15.01.2026
Поранешни пратенички од СДСМ, сопруга на познат доктор, газда на бензински пумпи-кој е уапсен досега во големата полициска акција?
Хроника  | 05.01.2026
Апсење во Кичево, едно лице избодено со нож
Свет  | 03.01.2026
Објавена фотографија од апсењето на Мадуро
﻿