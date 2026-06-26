Расте бројот на жртви во Венецуела, десетици илјади исчезнати

Бројот на жртви од двата земјотреси што ја погодија Венецуела се искачи на околу 235, а повеќе од 4.300 лица се повредени, изјави министерот за здравство Карлос Алварадо.

Вториот земјотрес беше најсилниот што ја погодил земјата во повеќе од еден век.

Алварадо изјави за државната телевизија дека здравствените установи згрижиле повеќе од 4.300 повредени лица до 19 часот во четврток, од кои повеќето имале полесни повреди, но дека имало и пациенти со тешки и умерени повреди.

До синоќа на полноќ, над 50.000 граѓани се водеа како изчезнати.

Според него, на многумина им била потребна хируршка интервенција.

Земјотреси со јачина од 7,5 и 7,2 степени според Рихтеровата скала ја погодија Венецуела во текот на ноќта во среда и четврток . Американскиот геолошки завод соопшти дека земјотресите биле ретка појава позната како „дублет“ или двоен земјотрес. Од двата земјотреса се регистрирани најмалку 138 последователни потреси.

Во земјата е прогласена вонредна состојба, а воздушниот и железничкиот сообраќај, како и наставата во училиштата, се прекинати.

Многумина се водат како исчезнати или сè уште се заробени под урнатините, додека спасувачките екипи трагаат по преживеани во текот на ноќта. Десетици жители останаа без покрив над главата откако нивните домови беа срамнети со земја во пристанишниот град Ла Гваира, главниот град Каракас и околните области.

Катастрофата ја погоди Венецуела во време кога земјата веќе се соочува со длабока политичка и финансиска криза. Спасувачките екипи од целиот свет се подготвуваат да пристигнат, додека ветувањата за странска помош се зголемуваат. Но, таканаречениот „златен период“ за пронаоѓање преживеани е сè пократок.