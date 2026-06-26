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Рибарите добиваат 5,33 евра за килограм за лов на отровната риба во Егејско Море

Балкан

26.06.2026

Со цел да се намали ширењето на морската риба Lagocephalus sceleratus, која е отровна и опасна за консумација и нанесува голема штета на опремата на рибарите, но и да се заштити морскиот екосистем и да се поддржат приходите на рибарите, министерот за земјоделство и храна на Грција Маргаритис Схинас соопшти дека грчките рибари ќе добиваат по 5,33 евра за килограм уловена риба, а пилот програмата ќе се спроведе во јужниот дел на Егејското море и на Крит, јави дописничката на МИА од Атина.

Мерката е по примерот на Кипар, каде што рибарите добиваат 4,73 евра за килограм, а во Грција овој надомест е малку повисок.

Конкретната иницијатива е во рамките на првиот пакет од седум мерки за поддршка на грчкото рибарство, чија цел е итно справување со сериозните предизвици со кои се соочува секторот, а беше соопштена од министерот за земјоделство и храна на Грција по средбата со претставници на организациите на рибарите.

Схинас посочи дека грчкото рибарство во последните години се наоѓа во тешка состојба, секторот е погоден од енормно високите цени на горивото, под закана е од климатските промени, но и од разни видови риби меѓу кои и Lagocephalus sceleratus, што како што рече, веќе претставува реална опасност за морињата.

Објасни дека ќе се спроведе пилот-програма за улов на конкретната риба, првично во јужниот дел на Егејското море и кај Крит, каде што, според научните процени, проблемот е најизразен, а субвенцијата за улов ќе изнесува 5,33 евра за килограм.

Нагласувам дека овој износ е чист надомест за рибарите. Не се вклучени трошоците за ладење и уништување на рибите, што ќе ги покриваат локалните власти. Сакам да истакнам дека ова е првпат во Грција да се воведе ваква мерка, но ја спроведува Министерството за земјоделство и храна во рамките на ограничените можности со кои располага. Мојата амбиција е оваа пилот-програма во иднина да се прошири и да ги опфати сите грчки мориња, во рамките на поширокиот еколошки пристап за заштита на морската средина, објасни Схинас.

Останатите мерки за поддршка на грчките рибари што ги соопшти министерот предвидуваат: субвенции за нафтата во периодот од април до јуни; план за обесштетување на рибарите чии активности ќе бидат ограничени поради изградбата на морски паркови; можност за модернизација на рибарските чамци преку новата Заедничка политика за рибарство на ЕУ; како и нов систем за организација на рибарите.

За морската риба што е отровна и забранета за консумација, а која е сè поприсутна во грчките мориња, генералниот секретар во Министерството за земјоделство и храна Спирос Протопсалтис во саботата, како што објави МИА, говорејќи за државната телевизија ЕРТ нагласи дека нема простор и причина за паника кај капачите, бидејќи во Грција бил регистриран само еден случај на каснување во 2022 година на Крит, а тоа што пишуваат медиумите дека напаѓа капачи, нагласи дека се лажни вести.

Објасни дека рибата во 2005 првпат била откриена кај Родос и Крит, дошла од Суецкиот канал и Црвеното море, сака потопла вода, а со зголемувањето на температурата на морето, многу брзо се шири, што предизвикува загриженост, додека пак најголемиот проблем е што не ја јадат другите риби во Медитеранот, но и дека им нанесува штета на рибарите, односно поради силните заби ги оштетува рибарските мрежи, јадиците и другата опрема. 

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