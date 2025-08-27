 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Благоја Милевски: Мечот со Лихтенштајн е најважниот предизвик за нас

Фудбал

27.08.2025

ФФМ
ФФМ

Фудбалската репрезентација на Македонија на почетокот на септември ја очекуваат два натпревари, пријателски против Саудиска Арабија во Чешка, а потоа и квалификациски дуел за СП 2026 со Лихтенштајн на Националната арена „Тодор Проески“ во Скопје.

Селекторот Благоја Милевски информира дека неколкумина играчи не се повикани поради проблеми со клубовите, а дел и од оние што се на списокот имаат слични ситуации.

За жал, не можеме да сметаме на Агон Елези поради повреда на рамото. Овојпат не се повикани Ашковски, Манев и Бојан Димовски поради ситуацијата со нивните клубови. Се надевам дека ќе се стабилизираат и повторно ќе се вратат во националниот тим“, истакна Милевски.

Двајца дебитанти: Милевски ги одбра фудбалерите за дуелите против Саудиска Арабија и Лихтенштајн

Селекторот се осврна и на двајцата дебитанти, Решат Рамадани од Шкендија и Елмин Растодер од Тун .

Што се однесува до нив, Решат Рамадани сам се наметна со своите игри за Шкендија во европските купови. Има квалитети и сметаме дека е потребен за тимот. Со Елмин Растодер се надеваме дека ќе добиеме квалитетен играч кој ќе ја зголеми конкуренцијата во нападот. Тој игра одлично за Тун во швајцарското првенство“, додаде селекторот.

