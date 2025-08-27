 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Неделник

Двајца дебитанти: Милевски ги одбра фудбалерите за дуелите против Саудиска Арабија и Лихтенштајн

Фудбал

27.08.2025

ФФМ
ФФМ

Селекторот на македонската фудбалска репрезентација, Благоја Милевски, го објави списокот на фудбалери за дуелите против Саудиска Арабија (пријателски на 4. септември на стадионот „Викторија Жишков“ во Прага) и Лихтенштајн (валификациски за Светското првенство 2026 година на 7. септември на Националната арена „Тодор Проески“ во Скопје).

На списокот од 26 фудбалери се најдоа и двајца дебитанти, играчот од средниот ред на Шкендија, Решат Рамадани и напаѓачот Елмин Растодер од швајцарски Тун, кои прв пат добиваат повик во најдобриот национален тим.

Голмани:

Столе Димитриевски – Валенсија (Шпанија)
Дејан Илиев – УТА Арад (Романија)
Дамјан Шишковски – Борац Бања Лука (БиХ)
Игор Алексовски – Фљамуртари (Албанија)

Одбрана:

Висар Муслиу – Падерборн (Германија)
Никола Серафимов – Левски Софија (Бугарија)
Езѓан Алиоски – Лугано (Швајцарија)
Ѓоко Зајков – Ајман (ОАЕ)
Андреј Стојчевски – Словачко (Чешка)
Дарко Велковски – Зрињски (БиХ)
Стефан Деспотовски – ОФК Београд (Србија)
Бојан Илиевски – Струга Трим Лум

Среден ред:

Енис Барди – Коњаспор (Турција)
Јани Атанасов – Лариса (Грција)
Елиф Елмас – Лајпциг (Германија)
Исник Алими- Далиан Јингбо (Кина)
Лука Станковски – Раднички Крагујевац (Србија)
Тихомир Костадинов – Сигма Оломуц (Чешка)
Решат Рамадани – Шкендија

Напад:

Бојан Миовски – Џирона (Шпанија)
Милан Ристовски – Бохемианс 1905 (Чешка)
Дарко Чурлиноив – Барнли (Англија)
Александар Трајковски
Лирим Ќамили – Сондерјиске (Данска)
Димитар Митровски – Олимпија Љубљана (Словенија)
Елмин Растодер – Тун (Швајцарија)

Собирот на репрезентацијата за септемвриските натпревари е закажан за 1. септември во 12:30 часот.

