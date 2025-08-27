Промоција на монографијата за маестро Кире Костов вечерва во Офицерски дом во Битола

На 27 август (среда), со почеток во 19:00 часот во Офицерски дом, Битола ќе се орджи промоција на монографијата за Кире Костов.

Во градот каде што ги направи првите музички чекори, ќе се одржи промоцијата на монографијата посветена на маестро Кире Костов – трубач, композитор, аранжер и диригент чијшто звук остана дел од колективното паметење на Македонија.

Монографијата претставува сведоштво за неговиот творечки опус – од првите композиции, преку долгогодишната работа во Танцовиот оркестар на МРТ, до неговите најпознати песни кои станаа културно наследство. Таа е и омаж на еден живот исполнет со музика, посветеност и љубов кон уметноста.

Настанот ќе ја собере публиката, семејството, колегите и пријателите за да му оддадат почит на човекот кој ја носеше Битола и Македонија во својот опус.

„Кире Костов – лет на ноти и спомени“ е покана да се потсетиме дека големите уметници никогаш не заминуваат – тие остануваат во секој тон што и понатаму одекнува.