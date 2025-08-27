Негативен природен прираст и во второто тримесечје, 1.135 помалку родени од умрени

Фрипик

Природниот прираст и во второто тримесечје од 2025 година e негативен и изнесува -1.135 лица, што значи дека за толку лица е помал бројот на живородените деца од бројот на умрените лица.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородените деца во вториот квартал е 3.741 и во споредба со истиот перид лани е намален за 4.2 %.

Бројот на умрените лица, пак, во второто тримесечје од 2025 година бележи зголемување од 1.2 % во споредба со истото тримесечје од 2024 година и изнесува 4.876 лица, а од нив 13 се умрени доенчиња.

Во ова тримесечје од годината се склучени 2.792 бракови и нивниот број е зголемен за 8.1 % во споредба со истиот период од 2024 година, а регистрирани се 545 разведени бракови, што претставува зголемување од 0.4 % во споредба со истиот период од 2024 година.