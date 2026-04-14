Празничен концерт „Премин 26“, повеќе од музичко доживување

Синоќа во Битола во големата сала на Народниот театар се одржа празничниот концерт „Премин 26“, музички проект на Оливер Јосифовски.

На концертот присуствуваше и градоначалникот на Битола Тони Коњановски.

Тоа беше проект кој ја бриши границата меѓу жанровите. Звукот, светлината и тишината се испреплетуваа во искуство што не се слуша само со уши, туку се прима со срце.

Концертот е здружен проект на Културен и информативен центар Битола со НУ Народен театар Битола, НУ Центар за култура, со поддршка на Општина Битола и манифестираше организациски и продукциски капацитети на културните установи во Битола.

Учесници беа: Оливер Јосифовски, Вера Милошевска, Димитар Андоновски, Православен хор Св. Ангел Битолски, Давор Јордановски, Михајло Михајловски, Христијан Јаневски, Андреј Трајковски, Александар Секуловски, Ристо Крстевски.