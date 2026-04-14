 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Празничен концерт „Премин 26“, повеќе од музичко доживување

Музика

14.04.2026

Синоќа во Битола во големата сала на Народниот театар се одржа празничниот концерт „Премин 26“, музички проект на Оливер Јосифовски.

На концертот присуствуваше и градоначалникот на Битола Тони Коњановски.

Тоа беше проект кој ја бриши границата меѓу жанровите. Звукот, светлината и тишината се испреплетуваа во искуство што не се слуша само со уши, туку се прима со срце.

Концертот е здружен проект на Културен и информативен центар Битола со НУ Народен театар Битола, НУ Центар за култура, со поддршка на Општина Битола и манифестираше организациски и продукциски капацитети на културните установи во Битола.

Учесници беа: Оливер Јосифовски, Вера Милошевска, Димитар Андоновски, Православен хор Св. Ангел Битолски, Давор Јордановски, Михајло Михајловски, Христијан Јаневски, Андреј Трајковски, Александар Секуловски, Ристо Крстевски.

Поврзани вести

Култура  | 14.04.2026
„Симфониски хоризонти“ со Сихана Бадивуку и Паскал Краповски во Филхармонија
Музика  | 14.04.2026
Ексклузивен концерт на Националниот џез оркестар „Кубанска џез-експлозија“ на 16 март во Националната опера и балет
Естрада  | 14.04.2026
Прв заеднички концерт на Наум Петрески, Зуица Лазова, Смиља Митревска и Нино Величковски