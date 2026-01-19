 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник
Беше сопруга на Зафир Хаџиманов

Почина дивата на југословенската поп-музика, Сенка Велетанлиќ

Музика

19.01.2026

Почина дивата на југословенската поп-музика, Сенка Велетанлиќ. Тажната вест ја објави на Фејсбук нејзиниот син, познатиот музичар Васил Хаџиманов.

Утрово, мајка ми Сенка Велетанлиќ нè напушти по тешка болест. Замина тивко, достоинствено, во сон, како дама, токму како што и требаше. Те сакам мамо. Ти благодарам мамо.

Родена е како Сенија на 27 мај 1936 година во Загреб, каде што дипломирала на Економскиот факултет. Имала три години кога почнала да пее на радио, а за време на студиите пеела во познати загрепски хорови, каде што ја научила тајната на пејачкиот занает и набрзо станала солистка. Патувала низ цела Европа, ги направила своите први снимки и настапувала самостојно како интерпретаторка на популарна музика на некогаш познатиот фестивал во Опатија. Верува дека сериозно почнала да пее дури кога дошла во Белград. Всушност, нејзината пејачка кариера започнала во 1960 година, како што велеше самата „како интерпретаторка на прекрасни песни“. Заедно со својот сопруг Зафир Хаџиманов сними многу успешни телевизиски емисии, мјузикли и шансони.
Сенка Велетанлиќ се занимавала и со глума. Една сезона играше во претставата „Американски приказни“, а со филмот „Три“ од Александар Петровиќ влезе во аналите на југословенската кинематографија. Интересно е што го сними својот прв ЛП по 23 години пеење. Сенка издаде и ЦД со наслов „Ова е мојата приказна“, кое содржи дел од шансоните со кои учествувала на фестивали и била наградена за повеќето од нив.
Сенка почина на 90 години.

Поврзани вести

Мода и убавина  | 19.01.2026
Почина Валентино
Хроника  | 15.01.2026
Двомесечното бебе што почина во Кавадарци било хоспитализирано поради обилно повраќање по хранење, соопшти болницата
Калеидоскоп  | 10.01.2026
Инфлуенсерка починала по естетска корекција во Москва
﻿