Склучен голем трговски договор меѓу Канада и Кина

Канадскиот премиер, Марк Карни, при посета на Кина договори отстранување на економските бариери за кинеските електрични автомобили. Според одлуката, царините за нив ќе бидат намалени од 100% на симболични 6%.

За возврат, Кина ќе ги елиминира своите царини за канадските земјоделски производи. Ова е голема победа за канадските земјоделци, кои ќе можат да го освојат пазарот претходно контролиран од САД. Канада го следи примерот на Бразил и Аргентина, кои исто така брзо ја искористија можноста и почнаа да ја снабдуваат Кина со нивната соја наместо со американски грав.

Карни стана првиот канадски премиер што ја посетил Кина од 2017 година. Тој сега го отвора пазарот на својата земја за кинески стоки, за кои Белата куќа стравува дека потоа ќе ги преплават САД. Во исто време, Канаѓаните сакаат да ја забрзаат изградбата на нови цевководи до својот западен брег од каде би можеле да ја снабдуваат Азија со повеќе нафта и гас, наместо САД.