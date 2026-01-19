 Skip to main content
19.01.2026
Понеделник, 19 јануари 2026
Мицкоски од Давос: Бројни состаноци за коишто очекуваме значително да влијаат на подобрување на економската состојба

19.01.2026

Премиерот Христијан Мицкоски, придружуван од висока владина делегација, ќе учествува на 56. годишен состанок на Светскиот економски форум (WEF) во Давос, Швајцарија.

Следните денови ќе имаме бројни состаноци коишто очекуваме значително да влијаат на подобрување на економската состојба и привлекување на голем број на инвестиции.

Учесник ќе бидам на три панели на коишто ќе ги презентирам можностите за инвестирање во Македонија, истовремено ќе оствариме и бројни билатерални средби со многу компании од светот.

Очекувам плодни резултати, успешни состаноци и успешна посета во Давос“, истакнува Мицкоски.

