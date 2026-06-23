Дина Јашари ќе ја загрее сцената за концертот на „Дјуран Дјуран“ во Скопје

Дина Јашари и нејзиниот бенд се официјалниот opening act на концертот на Duran Duran во Скопје!

Дина е едно од највозбудливите и најавтентични имиња на новата македонска музичка сцена, артистка која со својот уникатен звук, харизма и авторски печат успеа да ја освои публиката и критиката низ регионот и Европа.

Овојпат, Дина, заедно со својот одличен бенд, ќе ја загрее сцената за еден од најголемите и највлијателни бендови на сите времиња, актуелен и денес, велат од „Авалон“.

Јашари важи за лидер на новиот македонски музички бран, добитник на регионалната награда ,,Милан Младеновиќ” во 2022.

Дина Јашари го отвори и концертот на MASSIVE ATTACK како прв концерт од ланското издание на Skopje Calling 2025 на 28 јуни на Стадион на АРМ, во организација на „Авалон“.