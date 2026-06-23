Општина Кисела Вода најави богато културно лето со програма за сите генерации

Фејсбук профил на Бети Стаменкоска Трајкоска, градоначалничка на Општина Кисела Вода

Во Општина Кисела Вода викендов по 71 пат се одржува традиционалното културно лето со богата културно уметничка програма наменета за сите генерации и со учество на македонски музички ѕвезди и диџеи.

Културното лето се организира на четири локации во Општина Кисела Вода од 26 до 28 јуни: Драчево на крстот и парковите Шопен, Расадник и Македонија, а ќе настапат: Лозано, Адријана Петрушевска, група Љубојна, Влатко Миладиновски, Таско, 2 Бона, најмладите од фестивалот „Киселко“, млади бендови, а во недела програмата завршува со настапот на балканската ѕвезда Војаж.