Почина оскаровецот Роберт Дувал

Легендарниот холивудски актер Роберт Дувал почина на 95-годишна возраст. Беше најпознат по улогата на Том Хејген во „Кум“ каде глумепе заедно со Ал Пачино и Марлон Брандо.
Веста ја социјалните мрежи ја објави неговата споруга Лусијана.
-Вчера се простивме ос мојот сакан сопругм драг пријател и еден од најголемите актери на нашето време. Боб почина мирно во домот, опкружен со љубов и топлинам напиша Лусијана и додаде: За светот, тој бепе актер, награден со Оскар, режисер, раскажувач. За мене, беше едноставно се. Неговата страст кон актерството беше еднаква единствено со неговата длабока љубов кон ликовите, добриот оброк и дружењето. Во секоја од своите бројни улоги Боб целосно се внесуваше себе си, посветувајќи им се на ликовите и автентично прикажувајќи го човечкиот дух кој тие го носеа. На тој начин остави нешто трајно и незаборавно, порача меѓу другото неговата сопруга.
Роберт Дувал е роден во Дан Диего. Кариерата ја почнал на телевизија во шеесеттите години, со помали улоги во сериите: The Defenders, Playhouse 90 и Armstrong Circle Theatre.
На филмското платно дебитирал во филмот “To Kill a Mockingbird” (1962).
Меѓу неговите улоги во почетоците се издвојуваат Captain Newman, M.D. (1963), Bullitt (1968), True Grit (1969), MASH* (1970), THX 1138 (1971), Joe Kidd (1972) и Tomorrow (1972).
Дувал освои Оскар за најдобар актер за улогата на поранешната кантри музичка ѕбезда која се бори со алкохолизам во филмот Tender Mercies (1983).
Останати филмови за кои бил номиниран за Оскар се: The Godfather (1972), Apocalypse Now (1979), The Great Santini (1979), The Apostle (1997), A Civil Action (1998) и The Judge (2014).
Значајни улоги толкувал и во филмовите: The Outfit (1973), The Godfather Part II (1974), The Conversation (1974), Network (1976), True Confessions (1981), The Natural (1984), Days of Thunder (1990), Rambling Rose (1991), Falling Down (1993), The Paper (1994), Sling Blade (1996), Gone in 60 Seconds (2000), Open Range (2003), Crazy Heart(2009), Get Low (2010), Jack Reacher (2012), Widows (2018) и Hustle (2022).