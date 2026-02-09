Лагата на претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов, наспроти вистината на Синдикалната организација на поштенските работници при АД Пошта на Македонија.
Најнови вести
Хроника | Девет години возел на диво: Имал за порше, ама не и за возачка, сега ги нема двете
09.02.2026
Балкан | Внимавајте ако патувате во Србија: МВР до недела ќе врши засилена сообраќајна контрола на камионите и на автобусите
09.02.2026
Култура | Симон Трпчески на незаборавен настап со Bilbao Orkestra посвети еден од аплаузите на жртвите и семејствата на железничката несреќа во Шпанија
09.02.2026
Свет | СпејсИкс го промени својот приоритет, целта сега е да се насели Месечината, а не Марс
09.02.2026
Македонија | Владина делегација во работна посета на Париз на средби со високи претставници на УНЕСКО
09.02.2026
Колумни | Лага против ВИСТИНАТА
09.02.2026
Македонија | ВМРО-ДПМНЕ: Заев креирал предмети во СЈО, од СДС креирале и лажни предмети за судии, дали и ова СДС на Филипче ја има истата стратегија
09.02.2026
Здравје | Откриена нова крвна група
09.02.2026
Култура | Никола Ѓуричко, ѕвездата на Југословенско драмско позориште и „Stranger things“ гостува во МНТ на 30 март за роденденската прослава
09.02.2026
Филм | 47. издание на ИФФК „Браќа Манаки“ од 19-25 септември: Подгответе се за дружење со реномирани светски кинематографери и разговори за седмата уметност
09.02.2026
Свет | Норвешката амбасадорка Мона Јул е суспендирана и ќе поднесе оставка поради контакти со Епстин
09.02.2026
Калеидоскоп | Легендата на македонската медицина и првоборецот д-р Никола Стојановски го прослави 103-от роденден!
09.02.2026