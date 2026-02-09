 Skip to main content
09.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 февруари 2026
Лага против ВИСТИНАТА

Соња ДојчиновскаСоња Дојчиновска
09.02.2026

Соња ДојчиновскаСоња Дојчиновска

Лагата на претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов, наспроти вистината на Синдикалната организација на поштенските работници при АД Пошта на Македонија.

