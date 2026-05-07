ВЛТ навива: Вардар пред шампионски печат, вечерва се игра најголемото македонско ракометно дерби

Македонскиот ракометен гигант РК Вардар 1961 вечерва е пред нов историски момент – освојување на шампионската титула и враќање на тронот во домашниот шампионат. Во СЦ Јане Сандански следува натпревар со огромен влог, дуел против вечниот ривал Пелистер, во најголемото македонско ракометно дерби.

„Црвено-црните“ влегуваат во натпреварот со шампионски ритам и лидерска позиција на табелата со 54 бодови, а пред својата публика ќе имаат можност да стават конечен печат на сезоната. На Вардар му е потребен само уште еден бод за официјално враќање на титулата во своите витрини.

Дуелите меѓу Вардар и Пелистер отсекогаш носеле посебна тежина, страст и атмосфера, а вечерашниот натпревар носи дополнителен мотив, борба за шампионската круна пред преполна сала „Јане Сандански“.

Дербито, Вардар 1961 –Пелистер ќе почне од 19 часот во СЦ Јане Сандански.