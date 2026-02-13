За здраво срце јадете прокељ

Еден од најважните начини за зачувување и подобрување на здравјето на срцето е правилната исхрана.

Одредени намирници имаат особено корисен ефект врз кардиоваскуларниот систем, а еден од нив е често потценетиот зеленчук – прокељ (бриселски зелкички).

Прокељот е една од најдобрите опции за здравје на срцето, иако многу луѓе воопшто не размислуваат за тоа – вели кардиологот д-р Карл Лави помладиот.

Нутриционистката Елана Наткер, магистер по науки, се согласува со него, која истакнува:

– Прокељот често се занемарува, но е исклучително здрав избор за срцето од неколку причини.

Богат извор на влакна



Влакната се едни од најважните хранливи материи што повеќето луѓе не ги внесуваат доволно, а никулците содржат многу од нив. Според Министерството за земјоделство на САД, една чаша прокељ содржи околу 6 грама влакна.



Студија од 2022 година објавена во списанието Springer Nature Link покажала дека корисните ефекти на влакната врз здравјето на цревата можат индиректно да го подобрат здравјето на срцето – особено преку намалување на крвниот притисок.



Влакната служат како храна за добрите бактерии во цревата, кои потоа произведуваат масни киселини со краток синџир. Овие соединенија придонесуваат за здравјето на срцето со тоа што помагаат во регулирањето на крвниот притисок.

Одличен извор на витамин К



За овој витамин често се зборува помалку од другите, но игра голема улога во одржувањето на здравјето на срцето. Бриселското зелје е еден од најдобрите извори на витамин К – една чаша варени зелки содржи дури два и пол пати повеќе од препорачаната дневна доза.

Зошто витаминот К е важен за срцето?



Тој е клучен за здравјето на артериите, објаснува Елана Наткер, додавајќи дека постои врска помеѓу недоволниот внес на витамин К и зголемената калцификација на артериите.



Важно е да се напомене, сепак, дека витаминот К може да се меша со ефектите на лековите за разредување на крвта. Ако користите таква терапија, задолжително консултирајте се со вашиот лекар пред да го зголемите внесот на храна богата со овој витамин.

Природни нитрати за подобра циркулација



Иако нитратите честопати добиваат лоша репутација, природните нитрати од зеленчукот, вклучувајќи го и бриселското зелје, можат да бидат многу корисни за срцето. Ова е потврдено со студија од 2023 година објавена во списанието ScienceDirect.



Кога се внесуваат преку храна, природните нитрати се претвораат во телото во азотен оксид – соединение кое ги шири крвните садови. На овој начин, протокот на крв се подобрува, крвниот притисок се намалува и работата на срцето е полесна.

Висока содржина на витамин Ц



Прокерљот е исто така еден од најдобрите растителни извори на витамин Ц. Една чаша ја обезбедува речиси целата дневна потреба за овој моќен антиоксиданс.



Витаминот Ц помага во неутрализирање на слободните радикали, кои можат да ги оштетат крвните садови и да придонесат за развој на атеросклероза. Исто така, учествува во создавањето на азотен оксид, кој дополнително поддржува здрав и стабилен проток на крв.

Калиум за рамнотежа на крвниот притисок



Калиумот е уште еден важен минерал присутен во бриселското зелје. Една чаша варено бриселско зелје содржи околу 10% од препорачаната дневна вредност на калиум.



Овој минерал игра клучна улога во регулирањето на крвниот притисок бидејќи помага во ублажување на штетните ефекти на натриумот, кој често се консумира прекумерно. Покрај тоа, доволниот внес на калиум е поврзан со помал ризик од мозочен удар.