Оваа утринска навика го штити вашето срце, велат кардиолозите

Фрипик

Доколку сте загрижени за здравјето на срцето и е една од вашите цели, веројатно веќе ги знаете основите: избегнувањето пушење, редовното вежбање и јадење храна базирана на растенија се начини за поддршка на вашиот кардиоваскуларен систем.

Добрата вест е дека здравите навики за срцето имаат корист за целото ваше тело. Она што е добро за вашето срце е добро и за вашиот мозок, варењето и сите ваши други органи. На пример, бројни научни студии покажуваат дека диетата „DASH“, дизајнирана за намалување на крвниот притисок, е поврзана и со помал ризик од Алцхајмерова болест. Сепак, постои една важна утринска навика што многу луѓе ја занемаруваат, а таа нема никаква врска со исхраната.

Според кардиолозите, една од најдобрите утрински навики за здравјето на срцето е прошетка на отворено, кратко по изгрејсонцето. Додека некои од придобивките се во самото одење, лекарите објаснуваат дека оваа навика помага и во регулирањето на вашиот циркадијален ритам, клучен дел од здравјето на срцето што често се занемарува.

Циркадијалните ритми се внатрешниот часовник на телото што ги регулира циклусите на спиење и будење, ослободувањето на хормони и варењето како одговор на светлината и темнината. Кога овој ритам е нарушен, целото тело страда, вклучително и срцето.

Д-р Џојс Оен-Хсијао, кардиолог и вонреден професор по медицина на Медицинскиот факултет во Јеил, објаснува дека утринската прошетка е еден начин да го одржите вашиот циркадијален ритам синхронизиран.

Утринската прошетка генерално ќе помогне со вашиот циркадијален ритам бидејќи сончевата светлина му сигнализира на вашиот мозок да престане да произведува мелатонин, хормон што вашето тело нормално го ослободува за да ви помогне да заспиете“, вели таа.

И спиењето е клучно за здравјето на срцето.

Многу луѓе го занемаруваат фактот дека постојаниот, квалитетен сон е клучен дел од грижата за здравјето на вашето срце.

Несоницата и лошиот квалитет на спиењето можат да имаат негативно влијание врз вашиот кардиоваскуларен систем: може да доведат до висок крвен притисок и брз пулс“, вели д-р Оен-Хсијао.

Таа објаснува дека ова е затоа што недоволното спиење негативно влијае на вашиот метаболизам, што може да доведе до зголемување на телесната тежина.

Добивањето сончева светлина во текот на денот и користењето пригушено осветлување навечер е одличен начин да го поддржите вашиот внатрешен часовник, а утринската прошетка има и дополнителни кардиоваскуларни придобивки. Во секој случај, звучи како одличен начин да го започнете денот.