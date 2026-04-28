Овие четири елементи не треба да ги има во кујната, предупредуваат кардиолозите

Многу кардиолози предупредуваат дека некоја кујнска опрема може да содржи материјали што предизвикуваат здравствени проблеми. Особено, се издвојуваат пластиката и полифлуороалкилните супстанции (PFAS), група хемикалии што вклучува „PFOA“, „PFOS“ и тефлон.

За да ви помогне да ги идентификувате и замените потенцијално штетните предмети во вашата кујна, „EatingWell“ состави список на најчестите проблематични производи и нивните побезбедни алтернативи.

Користете стаклени садови наместо пластични

Пластичните садови можат да испуштаат микропластика дури и додека се наоѓаат во кујнскиот шкаф, а ризикот значително се зголемува со загревањето бидејќи високите температури го забрзуваат распаѓањето на пластичните честички. Затоа лекари како д-р Елизабет Клодас, превентивен кардиолог и основач на „Step One Foods“, претпочитаат стакло.

Идеално е да се најдат стаклени садови со капаци кои се исто така без пластика, но дури и оние со пластични капаци се подобар избор бидејќи храната не е во директен контакт со пластиката. Замените не мора да бидат совршени, но мора да бидат прилагодени на вашите потреби, а на пазарот има многу стаклени садови за складирање остатоци од храна или свеж зеленчук.

Заменете ги тавите што не лепат со челични или леано железо

„PFAS“ е колективен термин за хемикалии што можат да се најдат во садовите за готвење што не лепат. Лекарите предупредуваат дека одредени материјали во кујнската опрема, особено оловото и „PFAS“, предизвикуваат загриженост бидејќи се поврзани со можни негативни здравствени ефекти, вклучително и кардиоваскуларни заболувања. Сепак, важно е да се нагласи дека ова не значи дека треба да паничите, туку мудро да ја изберете вашата опрема.

Ако садовите за готвење што не лепат ви го олеснуваат готвењето, можно е да се најдат побезбедни опции. Сепак, во повеќето случаи, материјалите како што се не’рѓосувачки челик и леано железо се сметаат за подобар избор. Тавите од леано железо се одлични за печење, додека не’рѓосувачкиот челик е многу практичен за тестенини, динстање и подготовка на оброци во еден сад.

Дрвените даски за сечење се побезбедни од пластиката

Пластичните даски за сечење можат да бидат извор на микропластика во кујната. Секој пат кога сечете со нож, ситни честички пластика можат да се одвојат од површината и потоа да завршат во вашата храна.

Иако здравствените ефекти од микропластиката сè уште се истражуваат, раните податоци сугерираат дека тие можат да имаат штетно влијание врз клетките. Затоа дрвените даски за сечење, како оние направени од бамбус, често се препорачуваат како подобар избор. Тие се издржливи, поеколошки, понежни кон сечилата на ножевите, а можат да се користат и за сервирање храна.

Заменете ги пластичните прибори за готвење со дрвени, силиконски или метални

Исто така, време е да се размисли за замена на пластичните прибори за готвење, како што се шпатули и лажици. Овие прибори често се изложени на високи температури, што го зголемува ризикот од ослободување на штетни супстанции. Кардиолозите препорачуваат избегнување на пластика, особено црна пластика, која може да содржи средства за забавување на пламенот.

Наместо тоа, изберете прибор направен од не’рѓосувачки челик, дрво или силикон. Дрвените шпатули, силиконските шпатули што можат да стигнат до секој агол од тенџерето или машата од не’рѓосувачки челик се безбедни и практични избори за секојдневно готвење.