Касами: Мицкоски е мандатар, но БЕСА одлучува кој министер ќе биде предложен од нејзина страна

Претседателот на БЕСА и еден од лидерите на ВЛЕН, Биљал Касами, изјави дека е свесен оти премиерот Христијан Мицкоски е мандатар и дека тој одлучува кој ќе биде министер. Сепак, додаде дека сè додека станува збор за политичка влада во која учествува БЕСА како дел од коалицијата ВЛЕН, неговата партија ќе одлучува кој министер ќе биде предложен од нејзина страна.

На прашањето дали министерот Фатмир Лимани ќе остане на функцијата, Касами истакна дека партијата донела одлука да се направи оценка на работата на сите функционери.