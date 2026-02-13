 Skip to main content
13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Неделник

Мицкоски на средба со менаџментот на Schwarz Group: Ги отвораме вратите за домашните компании да ги пласираат своите производи во големите европски синџири

Македонија

13.02.2026

Денеска во Минхен остварив работна средба со менаџментот на германскиот гигант Schwarz Group, под чија капа работат светски познатите брендови „Lidl“ и „Kaufland“, напиша на својот фејсбук профил премиерот Мицкоски.

Разговаравме за нивните планови за инвестиции, отворање нови работни места и модернизација на трговскиот сектор во нашата земја.

Ги отвораме вратите за домашните компании да ги пласираат своите производи во големите европски синџири.

Продолжуваме да разговараме и привлекуваме реномирани светски компании кои веруваат во потенцијалот на нашата држава!

