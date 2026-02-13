 Skip to main content
13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Истражителите се сомневаат дека Гргиќ примил мито од Гавран: Во Хрватска приведени градоначалникот на Нова Градишка и поранешен пратеник и сопственик на фирмата МИГ

Балкан

13.02.2026

Градоначалникот на хрватскиот град Нова Градишка, Винко Гргиќ, во четвртокот бил уапсен во својата луксузна вила на ридот над градот со кој управува веќе десет години, објави „Јутарњи“.

Тој се товари за дури три коруптивни кривични дела.

Гргиќ е осомничен дека во одделни случаи барал и примал мито од повеќе луѓе, од кои некои, исто така, се уапсени, а во врска со работи поврзани со Град Нова Градишка.

Меѓу уапсените е и поранешниот пратеник и сопственик на фирмата МИГ, Мато Гавран.

Истражителите се сомневаат дека Гргиќ примил мито од Гавран. Наводно станува збор за „донација“ од околу 1.000 евра, која Гавран и неговата сестра ја уплатиле на сметката на независната листа на Гргиќ за време на кампањата за локалните избори лани.

