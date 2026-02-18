 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Движењето Беса може да ја напушти Владата само кога Влен ќе ја напушти Владата

Македонија

18.02.2026

Координаторот на пратеничката група на Вреди, Беким Ќоку, ја поврза иднината на Беса во Владата на Христијан Мицкоски со таа на коалицијата.

– Движењето Беса може да ја напушти Владата само кога Влен ќе ја напушти Владата – изјави тој во емисијата „Клик плус“ на ТВ 21.

– Не само ако излезе Беса ќе излезе Влен, туку секоја одлука на Беса е одлука на Влен. Беса е Влен, а Влен е Беса. И уште малку, затоа што се надевам дека нема да има ниту Беса, ниту Демократско движење, ниту Алијанса за Албанците, ниту Алтернатива, туку ќе има само Влен. И Билал Касами ќе зборува и зборува во име на Влен, како што зборуваат Изет Меџити, Беким Сали, Арбен Фетаи и Беким Ќоку – како Влен – рече Беким Ќоку.

Појаснувањето од Ќоку доаѓа по „искрите“ меѓу Мицкоски и Билал Касами околу министерот Фатмир Лимани од Беса, за кој премиерот изјави дека е задоволен од тоа како тој ја извршува функцијата.

