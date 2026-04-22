Специјалистите ќе може да работат до 70 години, се предвидува со измените на Законот за здравствена заштита

Министерот за здравство Азир Алиу денеска истакна дека со предлог-измените на Законот за здравствената заштита се вреднуваат знаењето, искуството и придонесот на здравствените работници со долгогодишно искуство.

Со предлог-измените на Законот е предвидено пензионерите на возраст од 64 до 67 години да продолжат да работат доколку постои потреба, а специјалистите над 67 години да продолжат со работа до 70-годишна возраст.

Со ова се вреднуваат знаењето, искуството и придонесот на здравствените работници со долгогодишно искуство. Дополнително, преку програмите на Министерството е обезбено и бесплатно болничко лекување и ослободување од партиципација за пензионери со пониски примања, со што директно се намалува финансискиот товар и се овозможува подобар пристап до неопходната здравствена грижа – рече Алиу во обраќањето на одбележувањето 80 години постоење на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија.

Осум децении посветена работа, солидарност и грижа за повозрасните граѓани, посочи министерот, се доказ за вашата незаменлива улога во општеството.