Специјалистите ќе може да работат до 70 години, се предвидува со измените на Законот за здравствена заштита

Министерот за здравство Азир Алиу денеска истакна дека со предлог-измените на Законот за здравствената заштита се вреднуваат знаењето, искуството и придонесот на здравствените работници со долгогодишно искуство.

Со предлог-измените на Законот е предвидено пензионерите на возраст од 64 до 67 години да продолжат да работат доколку постои потреба, а специјалистите над 67 години да продолжат со работа до 70-годишна возраст.

Со ова се вреднуваат знаењето, искуството и придонесот на здравствените работници со долгогодишно искуство. Дополнително, преку програмите на Министерството е обезбено и бесплатно болничко лекување и ослободување од партиципација за пензионери со пониски примања, со што директно се намалува финансискиот товар и се овозможува подобар пристап до неопходната здравствена грижа – рече Алиу во обраќањето на одбележувањето 80 години постоење на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија.

Осум децении посветена работа, солидарност и грижа за повозрасните граѓани, посочи министерот, се доказ за вашата незаменлива улога во општеството.

Цврсто верувам дека грижата за пензионерите не е само социјална обврска, туку мерка за зрелоста и хуманоста на едно општество. Затоа, за мене и за Министерството што го предводам, оваа тема е врвен приоритет – додаде Алиу.

Поврзани вести

Култура  | 10.03.2026
Филозофското друштво на Македонија одбележува 70 години постоење
Здравје  | 03.07.2025
Клековски: Ќе нема хартија во комуникацијата за рецепти
Култура  | 10.12.2024
Излезе јубилејниот двоброј на „Стремеж“ кој годинава слави 70 години постоење