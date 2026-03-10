Филозофското друштво на Македонија одбележува 70 години постоење

Филозофското друштво на Македонија денеска на Филозофскиот факултет при УКИМ ќе одбележи 70 години постоење.

Програмата предвидува промоции на две изданија излезени кон крајот на минатата година: „Историја на естетиката: од Питагора до Хјум“ од акад. Иван Џепароски и 38. број на списанието „Филозофска трибина“.

Од Друштвото соопштуваат дека „Историја на естетиката: од Питагора до Хјум“ ќе ја промовираат проф. д-р Вангел Ноневски и проф. д-р Јасмина Поповска, а кон содржините на 38. број од „Филозофска трибина“ пригодно ќе се осврне м-р Мариглен Демири.