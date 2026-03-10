 Skip to main content
10.03.2026
Вторник, 10 март 2026
Филозофското друштво на Македонија одбележува 70 години постоење

10.03.2026

Филозофското друштво на Македонија денеска на Филозофскиот факултет при УКИМ ќе одбележи 70 години постоење.

Програмата предвидува промоции на две изданија излезени кон крајот на минатата година: „Историја на естетиката: од Питагора до Хјум“ од акад. Иван Џепароски и 38. број на списанието „Филозофска трибина“.

Од Друштвото соопштуваат дека „Историја на естетиката: од Питагора до Хјум“ ќе ја промовираат проф. д-р Вангел Ноневски и проф. д-р Јасмина Поповска, а кон содржините на 38. број од „Филозофска трибина“ пригодно ќе се осврне м-р Мариглен Демири.

﻿