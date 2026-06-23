Што да пиете за да се разладите на горештините?

Фрипик

Дехидрацијата е прилично непријатна состојба што може да предизвика сè, од главоболки и замор до посериозни проблеми. За среќа, постојат вкусни и освежителни начини да останете хидрирани. И не станува збор само за вода. Нутриционистите се категорични дека постојат и други начини да останете добро хидрирани во топлите денови.



Кокосова вода

Еден од најдобрите избори меѓу летните пијалоци. Богат со калиум, магнезиум и натриум, тој е природен извор на електролити кои ги обновуваат изгубените минерали по обилно потење. Само една чаша, околу 240 мл, содржи речиси 600 мг калиум – што покрива цели 15% од нашите дневни потреби за минералот.

Можеме да го консумираме чисто или да го претвориме во освежителен коктел со газирана вода и лимета. Малку сол ќе го направи уште похидрирачки.

Смути

Можеме слободно да кажеме дека тие се совршена комбинација од течности, јаглехидрати, електролити и протеини. Да, и јаглехидрати, но нивната улога не треба да се потценува – гликозата му помага на телото побрзо да ги апсорбира течностите.

Како основа можеме да користиме свеж или јогурт или алтернативи на растителна основа. Додаваме нашето омилено овошје – јагоди, банана, манго, праски, портокал или лубеница и уживаме во вкусен и здрав шејк.

Вода со овошје и билки

Ако барате едноставен и вкусен начин да го зголемите внесот на вода, инфузирана вода е вистинскиот избор. Едноставно додадете исечено овошје и свежи билки во ладна вода и оставете ја да отстои во фрижидер неколку часа.

Комбинациите се бесконечни – лубеница и нане, краставица и лимета, јагоди и босилек. Ова е загарантиран начин да пиете повеќе вода без дури и да сте свесни за тоа.

Ладен билен чај

Билниот чај е одлична алтернатива на водата – тој е вкусен, освежителен, без кофеин и богат со антиоксиданси. И секогаш е подобро да го направите сами за да го избегнете вишокот шеќер во флашираните опции.

За повеќе вкус, можеме да додадеме парче лимон, парчиња овошје или малку природен овошен сок.