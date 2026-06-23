Хрватска „врие“, вклучен е црвен аларм, доаѓа пекол

Метеоролозите од Државниот хидрометеоролошки завод во Хрватска (ДХМЗ) објавија временски прогнози за наредните денови, потврдувајќи дека летото пристигна со полна сила.

Во четврток попладне се очекува облачност во внатрешноста на Далмација и на крајниот југ од Хрватска, но можноста за дожд останува мала, со можни само неколку кратки врнежи од дожд.

Топлотниот бран продолжува, а метеоролозите предупредуваат дека дневните температури на копно значително ќе се зголемат.

Временските услови во петок и сабота, особено долж Јадранот, ќе бидат уште потешки, па затоа ДХМЗ веќе објави дека ќе биде на сила црвено предупредување за регионите Риека, Сплит и Дубровник, односно многу висок ризик од топлотен бран што може да влијае на здравјето.

Бидете подготвени за појава на здравствени ризици поради топлината и високите температури кај чувствителните популации, првенствено постарите лица и малите деца. Слушајте ги и дејствувајте според советите дадени од надлежните служби“, нагласува ДХМЗ.

Се очекува температурите да достигнат 36 степени Целзиусови и на копното и на јадранскиот брег во текот на викендот, и се чини дека овој тренд ќе продолжи и на почетокот на следната недела.