На горештините јадете сладолед, а на печива и кафе, им советува Турција на граѓаните

Фрипик

Министерството за здравство на Турција издаде предупредувања за граѓаните во врска со внесот на течности и исхраната поради зголемените температури и влажноста во текот на летните месеци.

Во соопштението се советува избегнување на мрсна храна, пржена храна и печива колку што е можно повеќе, а се препорачува подготовка на оброците со варење, печење на скара, динстање или готвење во мала количина вода.

Исто така, се препорачува зголемување на консумирањето овошје и зеленчук, претпочитање храна богата со растителни влакна како што се интегрален леб, овесни снегулки и булгур, како и консумирање десерти и сладоледи на база на млеко и овошје наместо висококалорични печива.

Наместо чај, кафе и газирани пијалаци, се препорачува избор на напитоци како што се полумасно млеко, обично млеко и овошен сок за да се задоволат потребите за течности. На граѓаните им се советува да не консумираат храна што се продава на отворено.

Во врска со појадокот, тој треба да содржи сирења со ниска содржина на масти, маслинки и свеж зеленчук. Овошните сокови и билните чаеви како липа и шипка треба да имаат предност во однос на напитоците со кофеин, советува турското Министерство за здравство.

МИА