Само ова време од денот нема негативни ефекти: Кога е најдобро да се пие кафе?

Шолја кафе испиена наутро може дури и да го продолжи животот. Вакви изненадувачки заклучоци дошле американски научници од Универзитетот Тулан. Како што покажале, мало црно кафе нема такви својства кога се пие во други периоди од денот. Истражувачите сè уште не знаат зошто е тоа така, но имаат интересна хипотеза.

Обемни истражувања покажаа дека луѓето кои имаат навика да го започнуваат денот со шолја кафе имаат помал ризик од смрт од кардиоваскуларни заболувања, како и помал ризик од предвремена смрт во споредба со оние кои пијат кафе во различно време од денот, вклучително и попладне и навечер.

Тим научници предводен од д-р Лу Ќи, директор на Центарот за истражување на дебелината на Универзитетот Тулан, ја анализираше здравствената состојба и животниот век на 40.725 лица кои учествуваа во Националното истражување за здравје и исхрана во САД, спроведено од 1999 до 2018 година.

Во тој период, испитаниците одговарале на прашања за нивната дневна исхрана и внес на пијалоци, како и дали пијат кафе, колку и кога. Одговорите покажале дека 36 проценти од нив пиеле кафе наутро, додека 16 проценти пиеле кафе во текот на целиот ден. Во текот на анализираниот период, 4.295 испитаници починале, вклучувајќи 1.268 од кардиоваскуларни заболувања. Истражувачите ги користеле сите овие податоци за новата анализа.

Како што откриле, оние што пиеле кафе наутро биле во многу подобра позиција. Тие имале помал ризик од прерана смрт и срцеви заболувања. Сепак, научниците сè уште не можат со сигурност да кажат дека кафето е единствената причина за ова. И ако е така, не знаат точно зошто. Сепак, тие имаат конзистентна хипотеза – кафето пиено попладне и навечер веројатно го нарушува циркадијалниот ритам и влијае на нивото на хормони, вклучително и мелатонинот.

„Ова, пак, го зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, го зголемува крвниот притисок и ги поттикнува воспалителните процеси“, истакна д-р Чи.

Според научниците, вечерта треба да биде време за релаксација. Кафето консумирано во тоа време веројатно го нарушува биолошкиот часовник. Водечкиот автор на студијата нагласи дека претходно е убедливо покажано дека умереното консумирање кафе може да има здравствени придобивки, но ова е прв пат истражувачите да ги земат предвид дневните обрасци на консумирање кафе.

„Многу луѓе кои пијат кафе во текот на денот всушност имаат проблеми со спиењето“, се присети д-р професор Томас Ф. Лишер од Кралската болница Бромптон и Херфилд во Лондон.