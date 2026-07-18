Сладолед во 18 часот: вечерниот ритуал што ги поврзува генерациите

За Денот на сладоледот, податоците на Wolt откриваат кога и што најчесто се нарачува во Македонија, од вечерниот пик до класиците чоколадо и ванила.

За Денот на сладоледот, податоците на Wolt откриваат кога и што најчесто се нарачува во Македонија, од вечерниот пик до класиците чоколадо и ванила.

Сладоледот е многу повеќе од десерт. Тој е мало секојдневно задоволство што нè враќа во детството, но и ритуал што продолжуваме да го создаваме со нашите деца, родители и пријатели. Малкумина знаат дека во третата недела од јули се одбележува Светскиот ден на сладоледот и заслужува да биде означен со уживање без грижа во ова освежувачко летно задоволство. А за овој ден Wolt потсетува дека ова е едно од ретките уживања што им припаѓа на сите генерации.

Податоците за нарачките преку Wolt покажуваат дека овој заеднички ритуал има препознатлив ритам. Во периодот од јуни 2025 до јуни 2026 година, врвот на нарачките за сладолед бил во 18 часот, додека 19 часот е веднаш зад него по бројот на нарачки. Тоа е токму времето кога семејствата се враќаат дома, излегуваат на прошетка или избираат нешто слатко за заеднички крај на денот.

Кога станува збор за вкусовите, најчесто нарачуваните производи се спој од познатото и новото. Овошен десерт со јагода е на врвот, а чоколадото и ванилата се меѓу водечките избори. Млечниот сладолед, сладолед-сендвичите, лешникот и јагодата покажуваат дека вкусовите што ги паметиме од детството и понатаму имаат посебно место. Замрзнатиот јогурт и овошните варијанти, пак, внесуваат свежина во изборот.

Најпопуларниот формат се кутиите и мулти-пакувањата, пред замрзнатиот јогурт и сладоледите на стапче. Тоа е избор што природно се вклопува во споделувањето дома: различни вкусови, иста маса и момент во кој секој може да го пронајде својот фаворит.

Податоците носат и мало изненадување: понеделник е водечкиот ден за сладолед, пред сабота и недела. Дополнително, два од трите најсилни поединечни дена во анализираниот период биле понеделници. Сладоледот, очигледно, не се чува само за викендот, тој е и мал поттик за поубав почеток на неделата.

Кога температурите растат, расте и желбата за кратка, ладна пауза што може да се сподели, така и сезонскиот ритам е подеднакво јасен, мај и јуни се најсилните месеци во анализираниот период. За време на растењето на температурите од 20 јуни до 1 јули 2026 година, просечниот дневен број на нарачани сладолед-производи е 13,9% повисок во однос на периодот од 20 мај до 1 јуни.

За некого сладоледот е вкус од детството, за друг награда по долг ден, а за најмладите е ново летно сеќавање. За овој Ден на сладоледот, дома, во парк или на вечерна прошетка, доволни се една кутија на маса, неколку лажички и повеќе генерации со различни омилени вкусови. Одберете неколку вкусови и споделете ги со луѓето што ви значат. Без разлика дали изборот е чоколадо, ванила, јагода, овошен десерт или нов вкус што допрва ќе стане семеен фаворит, најважниот дел останува ист: да се сподели моментот.