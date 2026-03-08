Шест намирници кои ви помагаат да ослабете

Фрипик

Кога се обидуваме да ослабеме, мастите често се едни од првите работи што сакаме да ги исклучиме од нашата исхрана. Сепак, нутриционистите предупредуваат дека ова може да биде грешка бидејќи здравите масти се важен дел од балансираната исхрана.

Нутриционистката и фитнес консултантка Лејси Бајер објаснува дека самите масти не предизвикуваат акумулација на телесни масти.

„Спротивно на популарното верување, самите масти не предизвикуваат зголемување на телесните масти – вишокот калории и лошиот избор на храна прават разлика“, вели Бајер за „SheFinds“, додавајќи дека здравите масти можат да помогнат во регулирањето на хормоните, стабилизирањето на шеќерот во крвта и да ве натераат да се чувствувате сити подолго време.

Авокадо

Авокадото е богато со мононезаситени масти и влакна.

Влакната и мастите работат заедно за да го забават варењето на храната и да ви помогнат да се чувствувате сити подолго време, што ја намалува потребата за грицкање подоцна“, вели Бајер.

Постабилното варење може да помогне и во спречувањето на ненадејните скокови и падови на шеќерот во крвта што често предизвикуваат желба за храна. Бајер препорачува додавање од четвртина до половина авокадо во тост од цело зрно, салати или чинии со житарки.

Екстра девствено маслиново масло

Екстра девственото маслиново масло е важен дел од здравата исхрана за срцето. Богато е со антиоксиданси и мононезаситени масти кои го поддржуваат метаболичкото здравје. Бајер вели дека „го подобрува вкусот и чувството на ситост, правејќи ја целата храна повкусна и полесна за вклучување во вашата исхрана долгорочно“. Таа препорачува да користите околу една лажица во домашни преливи за салата или да ја додадете во печен зеленчук.

Семе од чиа

Семето од чиа е богато со омега-3 масни киселини и влакна.

Тие апсорбираат течност и се шират во желудникот, што го зголемува чувството на ситост и го поддржува здравјето на дигестивниот систем“, вели Бајер.

Ова може да ви помогне да се чувствувате сити со помалку калории. Таа препорачува додавање една лажица во овесна каша, јогурт или смути.

Масна риба

Масните риби како лососот се богати со омега-3 масни киселини и висококвалитетни протеини.

„Протеините помагаат во зачувувањето на мускулната маса за време на губењето на тежината, додека омега-3 масните киселини ја поддржуваат метаболичката рамнотежа и го намалуваат воспалението“, објаснува Бајер.

Зачувувањето на мускулите е важно за одржување на силен метаболизам за време на губењето на мастите. Таа препорачува јадење на овие риби два до три пати неделно.

Цели јаткасти плодови

Бадемите, оревите и ф’стаците се полни со здрави масти, влакна и протеини од растително потекло.

Нивната крцкава текстура и структурата од цело зрно го поттикнуваат чувството на ситост и помагаат да се спречат скокови на шеќерот во крвта што можат да предизвикаат желба за храна“, вели Бајер.

Таа препорачува мала шака јаткасти плодови како ужина. Важно е да ги следите големините на порциите бидејќи се богати со калории.

Цели јајца

Јајцата се исто така добар извор на здрави масти. Жолчката содржи масти, витамини растворливи во масти и антиоксиданси, додека белката обезбедува протеини.

Комбинацијата од протеини и масти го зголемува чувството на ситост и помага во стабилизирање на шеќерот во крвта, особено за појадок“, вели Бајер.

Јајцата може да се подготват на различни начини или да се додадат во салати и чинии со житарки.