Лековите за слабеење би можеле да имаат лош ефект врз браковите

Експертите предупредуваат дека сè пошироката употреба на лекови за слабеење би можела да влијае и на партнерските односи, па дури и да доведе до повеќе разводи.

Претходните истражувања главно се фокусираа на ефектите од баријатриската хирургија, или операциите за слабеење кои ја намалуваат големината на желудникот или го менуваат начинот на кој лицето ја вари храната за да му помогнат да ослабе. Но, научниците веруваат дека ненадејното губење на тежината постигнато со популарните инјекции за слабеење би можело да има сличен ефект.

Повисока стапка на развод по значително губење на тежината

Професорот Пер-Арне Свенсон од Универзитетот во Гетеборг истакнува дека значителното губење на тежината може да ја зголеми веројатноста за распаѓање на бракот. Неговата студија, спроведена на 12.531 брачни пациенти кои биле подложени на баријатриска хирургија, покажа дека 14,4 проценти од испитаниците се развеле во рок од шест години од процедурата. За споредба, стапката кај општата популација е 8,2 проценти.

Слична студија спроведена од Универзитетот во Питсбург покажа дека луѓето кои хируршки изгубиле голема количина тежина имале повеќе од двојно поголема веројатност да се разведат од својот сопружник.

Сличен ефект е можен и со лекови

Иако претходните истражувања првенствено се фокусираа на хируршки процедури, експертите веруваат дека лековите за слабеење би можеле да имаат сличен ефект, особено со оглед на нивната растечка популарност.

„Многу слични механизми би можеле да се појават со Оземпик и други лекови, како и со хирургија, кога станува збор за промена на односите“, рече професорот Свенсон.

„Со поновите лекови, како Мунџар, губењето на тежината не е толку изразено како по баријатриска хирургија, но сепак е доста големо. Затоа верувам дека истите шеми би можеле да се појават и овде.“

Тој додаде дека разводот обично не се случува веднаш, туку неколку години по почетокот на третманот.

Зошто се јавува прекинот?

Свенсон признава дека може да има голем број различни причини за зголемената стапка на разводи. Луѓето кои почнуваат да губат тежина честопати поминуваат низ други животни промени во исто време – стануваат посоцијални, поактивни и се обидуваат да живеат поздрав живот.

„Ако партнерот не поминува низ истото, ако не ја следи таа личност низ промената, тоа би можело да предизвика тензија“, објасни тој.

Дејвид Сарвер, директор на Центарот за истражување на дебелината во Филаделфија, верува слично. Според него, за некои луѓе, губењето на тежината и чувството на подобро во врска со себе може да биде поттик да се откажат од врска која долго време била нездрава.