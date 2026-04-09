 Skip to main content
09.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Редок генетски феномен – мал број луѓе функционираат нормално со само четири до пет часа сон

Здравје

Истражувачи откриле мала генетска мутација присутна кај помалку од еден процент од популацијата која им овозможува на одредени луѓе да се разбудат целосно одморени по само четири до пет часа сон. Според научните сознанија, оваа мутација влијае на генот ДЕЦ2 (DEC2) кој е главен за регулирањето на циклусот на спиење и будење, како и за одредувањето на ефикасноста со која мозокот се обновува за време на одморот.

Додека кај поголемиот дел од луѓето недостигот од сон предизвикува сериозни последици вклучувајќи и нарушена меморија, промени во расположението и зголемен ризик од различни заболувања, кај овие таканаречени „кратки спијачи“ не се забележуваат вообичаените негативни ефекти. Нивниот мозок покажува способност за побрза регенерација, метаболизмот останува стабилен, а когнитивните функции се одржуваат на високо ниво, што ги издвојува од останатата популација.

За мнозинството луѓе, скратувањето на времето за сон претставува ризик по здравјето и не се препорачува. Сепак, кај оваа ретка група, ваквиот начин на одмор не е резултат на навика или избор, туку природна последица на нивната генетска структура, што дополнително ја нагласува сложеноста на човечката биологија и индивидуалните разлики во потребата од сон.(МИА)

