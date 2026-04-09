Куркумата може да ви помогне природно да ослабете

Куркумата е популарен зачин познат по својата интензивна жолта боја, но и по многу повеќе од само естетиката што ја внесува во јадењата.

Студиите покажуваат дека куркуминот, активната состојка во куркумата, може да помогне во слабеењето поради неговите антиоксидантни и антиинфламаторни ефекти. Сепак, ова може да зависи од тоа колку добро вашето тело ја апсорбира куркумата, меѓу другите фактори.

Куркума и слабеење – Додатоци во куркумата, особено оние што се подобрени за зголемена биорасположивост (подобрена апсорпција во телото), можат да ви помогнат да ослабете. Куркумата е најефикасна за слабеење во комбинација со промени во животниот стил.

Една студија покажала дека луѓето кои користеле куркума за слабеење имале намалување од 2 до 10 проценти на телесните масти, обемот на половината, обемот на колковите и индексот на телесна маса (ИТМ).

Способноста на куркумата да го промовира слабеењето може да се припише на примарното соединение на зачинот, куркуминот, кој има антиоксидантни и антиинфламаторни својства.

Иако се потребни повеќе истражувања за да се потврдат овие ефекти, куркумата може да ви помогне да ослабете и да го намалите обемот на половината бидејќи:

– Го зајакнува метаболизмот преку зголемено согорување на калории во кафеавите и белите масни ткива;

– Го намалува воспалението поврзано со дебелината;

– Ја намалува адипогенезата (создавање нови масни клетки)

– Ги регулира хормоните како што се лептинот и адипонектинот кои влијаат на гладот, метаболизмот и тежината;

Му помага на телото да користи повеќе енергија наместо да ја складира како маснотии;

Делува како благ пребиотик кој помага во регулирањето на здравјето на цревата.

Како да се користи куркума за слабеење

Постојат неколку начини да ја додадете куркумата во вашата дневна рутина за да ги искористите нејзините придобивки за слабеење. Можете да готвите со сувиот зачин, да го исцедите свежиот корен или да го земате како додаток во исхраната.

Можете да додадете куркума како зачин за готвење или да ја додадете во некои пијалоци. Сепак, иако овие опции може да бидат вкусни, вашето тело не го апсорбира куркуминот многу добро од храната.

Исто така, нема многу куркумин во една лажичка куркума во прав. Студиите покажуваат дека куркумата содржи приближно три до осум проценти куркумин.

Истражувањата покажуваат дека за губење на тежината се потребни поголеми количини на куркумин (500-2.000 милиграми).

Затоа, додавањето куркума во вашата храна или пијалок можеби не е ефикасен начин да ги искористите неговите придобивки за губење на тежината.

Меѓутоа, ако сè уште преферирате сурова куркума пред додатоци во исхраната, можете да ја зголемите нејзината биорасположивост за да остварите повеќе придобивки.

Комбинирањето на куркума со црн пипер или храна богата со масло или масти, како што се кокосово масло или авокадо, може да ја зголеми количината на куркумин што ја апсорбира вашето тело.

Консумирањето поголеми дози на куркумин отколку што се наоѓа во храната е поефикасен начин да се користи куркума за губење на тежината. Многу достапни додатоци во исхраната на куркума содржат до 95 проценти куркумин.

Во моментов, не постои препорачана доза на куркума за губење на тежината. Сепак, повеќето истражувања откриле дека додатоците на куркумин што се користат во дози помеѓу 500 и 2.000 милиграми дневно можат да го поддржат губењето на тежината.

Можете да купите додатоци во исхраната на куркума во различни форми, вклучувајќи капсули, гумени бомбони и тинктури. Сепак, најдобро е да барате брендови што содржат пиперин, наночестички, антиоксиданси или фосфолипиди. Овие состојки му помагаат на телото подобро да го апсорбира додатокот.