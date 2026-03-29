Денеска изгубивме еден час спиење, но добивме подолг ден

Денес официјално започнува летното сметање на времето, што значи дека стрелките на часовникот се поместија еден час нанапред. Со оваа промена, денот станува подолг, а вечерите посветли, што за многумина претставува вистинско освежување и најавa за потоплите и поактивни денови.

Сепак, иако добиваме повеќе дневна светлина, губиме еден час сон, што може да влијае врз нашето расположение и концентрација. На телото му е потребно време да се прилагоди на новиот ритам, па затоа не е невообичаено во првите неколку дена да се чувствува замор, поспaност или намалена енергија.

Експертите советуваат постепено прилагодување – порано легнување, избегнување на тешка храна доцна навечер и повеќе движење во текот на денот. Исто така, изложеноста на природна светлина може значително да помогне организмот побрзо да се усогласи со новото време.

И покрај почетните потешкотии, летното сметање на времето носи и бројни придобивки – повеќе време за активности на отворено, прошетки, спорт и дружење по работа или училиште. За многумина, ова е период кога денот изгледа подолг, а расположението значително се подобрува.