 Skip to main content
29.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 29 март 2026
Неделник

Денеска изгубивме еден час спиење, но добивме подолг ден

Калеидоскоп

29.03.2026

Денес официјално започнува летното сметање на времето, што значи дека стрелките на часовникот се поместија еден час нанапред. Со оваа промена, денот станува подолг, а вечерите посветли, што за многумина претставува вистинско освежување и најавa за потоплите и поактивни денови.

Сепак, иако добиваме повеќе дневна светлина, губиме еден час сон, што може да влијае врз нашето расположение и концентрација. На телото му е потребно време да се прилагоди на новиот ритам, па затоа не е невообичаено во првите неколку дена да се чувствува замор, поспaност или намалена енергија.

Експертите советуваат постепено прилагодување – порано легнување, избегнување на тешка храна доцна навечер и повеќе движење во текот на денот. Исто така, изложеноста на природна светлина може значително да помогне организмот побрзо да се усогласи со новото време.

И покрај почетните потешкотии, летното сметање на времето носи и бројни придобивки – повеќе време за активности на отворено, прошетки, спорт и дружење по работа или училиште. За многумина, ова е период кога денот изгледа подолг, а расположението значително се подобрува.

Поврзани вести

Здравје  | 12.03.2026
Кошмарите можат да бидат првиот сигнал за болест
Култура  | 12.03.2026
Стариот музички механизам од градскиот часовник во Битола ќе биде изложен во новата Музичка соба што се подготвува во Офицерскиот дом
Здравје  | 09.03.2026
Кај нас ретко се зборува за потешкотии со спиењето, а модерниот начин на живот сè повеќе го нарушува сонот
