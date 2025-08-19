Кога да ги замените вашите патики за трчање и вежбање?

Фрипик

Повеќето тркачи се свесни колку е важно редовно да се заменуваат патиките за трчање. Но, исто така многумина од нив се штедливи и сакаат да извлечат што е можно повеќе километри од нив пред да дадат пари за нов пар. Често одат до крајните граници и ги носат додека целосно не се истрошат. Па, колку често треба да ги заменуваме патиките за трчање?

Како што се трошат патиките, механиката на вашето трчање почнува да се нарушува, вели Коди Хоџинс, ACE-сертифициран личен тренер и тренер за трчање од Шарлот, Северна Каролина. Постарите патики можат да влијаат и на пружината во вашиот чекор, зголемувајќи ја силата што ви е потребна за да се одтурнете напред со секој чекор, објаснува Хоџинс.

Многу тренери и педијатри велат дека идеалниот период за замена е меѓу 300 и 500 милји (480–800 км). Американската асоцијација за педијатрија (APMA), која е водечки медицински ресурс за здравје на стапала и глуждови, исто така се согласува со овој опсег.

Но ова многу варира.

Еден тркач може да извлече 300 милји од патиките, додека друг со ист модел може да ги носи и подолго пред да треба да се заменат,“ вели Ченинг Мулер, RRCA-сертифициран тренер и маратонец од Чикаго.

Како да препознаете дека е време за нови патики?

Освен следењето на километражата, постојат и физички знаци:

Сплескан средишен ѓон: Ќе изгледа со брчки или набори.

Ѓонот е истрошен до бело: Ако гледате дел од внатрешниот слој.

Нови болки и непријатности: Во стапалата или нозете без друга причина.

Горниот дел е истенчен: Патиките ќе делуваат помалку еластични.

Новите патики се чувствуваат подобро: Ако во продавница почувствувате огромна разлика, време е за промена.

Дали треба да ротирајте повеќе парови патики?

Не е задолжително, но може да биде корисно. Лесни патики за брзи тренинзи и поудобни за долги трчања можат да го намалат заморот. Исто така, ротирањето им дава време на патиките да се „одморат“ и да се исушат, што го продолжува нивниот век.

Дали треба да избегнувам носење патики за трчање при прошетки?

Секој километар се брои, без разлика дали пешачите или трчате. Понекогаш е во ред, но ако ги користите секојдневно за одење, побрзо ќе се истрошат. Подобро е да ги чувате само за трчање, особено ако правите повеќе од 10 милји неделно.

Ако чувствувате болка во стапалата, глуждовите или колената и не сте сигурни дали патиките се виновни, посетете пeдијатар – тој може да ви каже дали е време за замена.