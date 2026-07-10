Во недела можна бура, еве какво време нè чека од понеделник

Времето денеска ќе биде сончево со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 11 до 20, а максималната ќе достигне од 28 до 34 степени.

Во Скопје ќе биде сончево со мала облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне 34 степени.

Според прогнозата на УХМР, в сабота ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, со слаб до умерен ветер од променлив правец.