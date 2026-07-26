Бидете подготвени: Доаѓа невреме и град!

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Локална нестабилност проследена со поројни врнежи од дожд и грмежи ќе го зафати поголемиот дел од земјава во текот на утрешниот ден, соопштуваат од метеоролошката служба. Според атмосферските анализи, на одделни места процесите ќе прераснат во краткотрајно невреме проследено со олуен ветер чија брзина ќе надминува 60 километри на час, а постојат услови и за изолирана појава на град. По овој привремен нестабилен бран, синоптичарите најавуваат брза стабилизација и осетно затоплување под влијание на висок воздушен притисок.

Во скопската котлина исто така се очекува претежно облачно време со врнежи од дожд, каде што во одделни делови ќе има услови за интензивни процеси проследени со силен ветер, грмежи и можност за град.

Деталните податоци од вонредниот метеоролошки билтен ги содржат следните најави:

„Времето утре ќе биде променливо облачно и наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме проследено со силен ветер и изолирана појава на град, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. Според прогнозата, на одделни места ветерот ќе достигнува брзина поголема од 60 километри на час.“

Стабилизација по утрешниот влажен бран

Синоптичарите ги соопштуваат и очекувањата за временските прилики во наредните денови:

„Метеоролозите најавуваат дека по утрешната нестабилност, под влијание на поле со висок воздушен притисок ќе следува период на стабилно и топло време.“

Услови за невреме и во главниот град



За скопскиот регион од УХМР излегоа со посебна прогноза: