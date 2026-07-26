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26.07.2026
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Неделник

Морничаво откритие кај Лабуништа: Пронајдени човечки останки

Хроника

26.07.2026

Човечки череп и други предмети се пронајдени во близина на македонско-албанската граница, во атарот на селото Лабуништа, по што надлежните институции започнаа истрага за утврдување на идентитетот на лицето и околностите под кои останките се нашле на оваа локација.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека на 25 јули 2026 година, полициски службеници од Полициската станица за граничен надзор Лабуништа, при извршување службени активности во реонот на Подгоречкото Езеро, пронашле човечки череп и други предмети.

Локацијата каде што биле откриени останките се наоѓа во непосредна близина на државната граница со Албанија, по што веднаш биле известени надлежните институции и бил извршен увид.

Во координација со надлежните служби се преземаат сите неопходни мерки за целосно расчистување на случајот. Истрагата треба да утврди на кого му припаѓаат пронајдените останки, како и како и кога тие завршиле на ова место.

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