Дубровник избран за најбезбедна дестинација во Европа

Според ново истражување на туристичката агенција Riviera Travel, Дубровник е избран за најбезбедниот град во Европа.

Имено, иако фактори како што се активноста, времето и буџетот обично го обликуваат изборот на одмор, безбедноста е исто така клучен фактор при резервација на вашиот следен одмор, пишува Euronews.

Градови како Дубровник и Талин успеале да го зачуваат своето средновековно наследство, балансирајќи ја безбедноста и удобноста на туристите и жителите.

Индексот на најбезбедни дестинации ги оценува европските градови врз основа на растот на стапката на криминал во текот на изминатите пет години, како и моменталните нивоа на криминал, за комбиниран резултат за безбедност. Најниската бројка ја означува најбезбедната дестинација, врз основа на најниската стапка на криминал.

„Овие истражувања потврдуваат дека Европа нуди извонредна култура и убавина, како и неспоредлива безбедност. Од средновековниот шарм на Дубровник до неверојатните кули на Прага и живописната убавина на Цирих, најбезбедните дестинации во Европа ви овозможуваат слободно да шетате во мир“, изјавила за Euronews Travel, Џоан Лин, раководител на стратегијата за производи во Riviera Travel.

Но, иако истражувањето ги рангира овие градови меѓу најбезбедните во Европа, сепак е важно да се преземат мерки на претпазливост и да се биде внимателен при посета на нови дестинации.

Дубровник, еден од најпопуларните градови во Хрватска, е исто така и најбезбеден, според „Riviera Travel“, со вкупна безбедносна оценка од 44,1. Градот, наречен „Бисер на Јадранот“, е на списокот на светско наследство на УНЕСКО поради добро зачуваното утврдено старо градско јадро и исклучителната средновековна архитектура.

И покрај тоа што е една од најдобрите дестинации за забави на континентот, сегашното ниво на криминал се смета за многу ниско, а количината на криминал регистрирана во последните пет години е исто така ниска.

Безбедното ноќно истражување е можно, дури и самостојно, со оглед на тоа што градот е многу погоден за пешачење, а стариот дел од градот има особено добро осветлени улици.

Според „Lonely Planet“, Дубровник изградил многу силно чувство на заедница. Особено е гостопримлив за туристите, а во исто време ги штити жителите и создава безбедна средина за посетителите.

Насилниот криминал е редок, иако сè уште може да се појават ситни кривични дела како што се џепни кражби, заедно со повремени туристички стапици и измами од таксисти.



Талин се рангираше на второто место на Индексот за безбедни дестинации, со вкупен безбедносен резултат од 55,8 и многу ниска моментална стапка на криминал. Градот е еден од најбезбедните главни градови во Северна Европа.

Стариот град е уште едно место на светското наследство на УНЕСКО, исклучително добро зачуван пример за средновековен трговски град во Северна Европа. Многу локални жители, особено оние во секторите за услуги и туризам, лесно зборуваат англиски, што им олеснува на туристите да побараат помош доколку им е потребна.

Апликациите за такси како Bolt нудат услуги „Жени за жени“, кои им овозможуваат на патничките конкретно да побараат превоз од жени возачи.

Високо ефикасните јавни услуги и системот за е-влада на Естонија, исто така, ја промовираат безбедноста, а воедно обезбедуваат пристап до услуги и информации на Интернет обично да биде доста едноставен.

Варшава се рангираше на третото место на индексот, со вкупен безбедносен резултат од 60,2. Иако градот бележи умерено зголемување на криминалот во последните пет години, сепак има многу ниска моментална стапка на криминал.

На четвртото место на индексот на безбедни дестинации беше Прага со вкупен безбедносен резултат од 50,9. Слично на Варшава, Прага бележи умерено зголемување на криминалот во последните пет години, иако во моментов сè уште има многу ниска стапка на криминал.

Наречен „Град на сто кули“, Прага нуди привлечна мешавина од спектакуларни разгледувања и безбедност.

Според „Prague Views“, спроведувањето на законот е проактивно и ефикасно во справувањето со џепни кражби и други кривични дела, како и во одржувањето на редот, а градот има добар систем за надзор.

Краков е уште еден полски град на листата, заземајќи го петтото место со вкупен безбедносен резултат од 64,3. Градот во моментов има ниска стапка на криминал, со умерено зголемување во последните пет години.

Ова главно се должи на големото присуство на полиција, особено во туристичките области, што обезбедува зголемено чувство на безбедност и го обесхрабрува криминалот.

Како и Дубровник, Краков негува пријателски став кон туристите, а Стариот град и другите клучни туристички центри се преполни и добро осветлени. Јавниот превоз е генерално безбеден, дури и ноќе.

Амстердам беше рангиран на шестото место, со умерено зголемување на криминалот во последните пет години, со моментално ниски нивоа на криминал. Холанѓаните имаат особено висока доверба во полицијата. Поради ова, сведоците и жртвите на криминал во Амстердам имаат поголема веројатност да пријават инциденти, што помага да се намали вкупниот криминал.

Амстердам, исто така, има потолерантен и полиберален пристап кон работи како што се проституцијата и употребата на канабис, што помага да се намали веројатноста за кривични дела поврзани со тие активности.

На листата се најдоа и Минхен, Рејкјавик, Цирих и Будимпешта.