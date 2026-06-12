 Skip to main content
12.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Со победа на Калин Ивановски Македонија поведе против Грузија во Дејвис купот

Останати спортови

12.06.2026

Тениска федерација

Македонската тениска репрезентација поведе против Грузија со 1-0 во натпреварот од 3. коло од Третата Европска група од Дејвис купот, откако Калин Ивановски за 85 минути игра го совлада Александре Бакши со 2-0 во сетови (7:6(2); 6:2).

Ова е дуел за второто место во групата Б и за победа на македонската репрезентација е потребен уште еден триумф.

Мечот на Ивановски беше прекинат по првиот сет поради дожд. Првиот брејк го направи тенисерот на Грузија и поведе со 4:3 во гемови, но Ивановски со два гема еден брејк дојде до предност од 5:4. По 6:6 се играше тај брејк, каде Ивановски покажа доминација и дојде до предност од 5:1 на поени и потоа го „13-тиот гем“ со 7:2 на поени.

По паузата поради лошото време стартуваше вториот сет и по 2:1 за Бакши, македонскиот тенисер освои пет гема во низа и го доби сетот со 6:2 што значеше водство од 1-0 за Македонија.

Во вториот сингл меч играат Олег Приходко за Македонија и Саба Пурцеладзе за Грузија, а потоа е и мечот во двојки.

Поврзани вести

Останати спортови  | 07.06.2026
Шевченко: Ќе се обидеме да освоиме едно од првите три места
Останати спортови  | 30.05.2026
Сабаленка ја победи Касаткина во третото коло на Ролан Гарос
Останати спортови  | 29.05.2026
Бразилскиот тинејџер го урна Ѓоковиќ по голем пресврт