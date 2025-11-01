Отворен е повик за македонски дизајнери на мода за меѓународната резиденцијална програма „Зелена и одржлива мода – Нордиско-балтичката приказна“

Објавен е повик за македонски дизајнери на мода, текстил и аксесоари да учествуваат во меѓународната резиденцијална програма „Зелена и одржлива мода – Нордиско-балтичката приказна“, која ќе се одржи во Македонија од 21 до 30 март 2026 година.



Резиденцијата е дел од проектот „Green and Sustainable Fashion – The Nordic-Baltic Story“, финансиран од Nordic Council of Ministers, а реализиран од Амбасадата на Шведска во Скопје, во партнерство со амбасадите на Данска, Финска, Норвешка и Литванија, како и со Fashion Weekend Skopje и Македонското модно здружение.



Програмата има за цел да ја поттикне креативната размена и одржливото размислување во модниот дизајн, обединувајќи македонски креативци со дизајнери од Нордиско-балтичкиот регион. Учесниците ќе развиваат заеднички концепти инспирирани од традиционални техники, културно наследство и современи зелени практики.



Повикот е отворен за млади и афирмирани дизајнери со интерес за одржливост, циркуларен дизајн и иновативни материјали.



