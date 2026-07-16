Предлог ручек: Салата со пилешко

Пилешката салата, можете да ја понесете и со себе кога и да посакате како хранлив оброк и да уживате во него каде и кога ви одговара. Состојките можете да ги прилагодите по желба, но преливот да го додадете непосредно пред јадење.

Состојки:

300 грама пилешко филе

1 кинеска зелка

1 црвен кромид

1 црвена пиперка

1 краставица

5 шери домати

1 мал морков

неколку листови нане

свеж магдонос

сол по потреба

1 лажица кикирики

За преливот:

1 лимета

2 лажички балсамико

1 лажица маслиново масло

1 лажичка шеќер

1 чешне лук



Подготовка:



Сварете го пилешкото во солена вода. Подгответе го зеленчукот за салатата така што на исецканата кинеска зелка ќе ѝ додадете сецкан кромид и тенко исецкана пиперка. Извадете ги семките од краставицата и исецкајте ја, исечете го морковот на тенки стапчиња или изрендајте го, па додадете ги и шери доматите. Додадете ги исечканиот магдонос и нане, па измешајте се.Ставете го подготвениот зеленчук во сад и врз зеленчукот наредете го исецканото пилешко месо. Посипете со потпечени и исецкани кикирики. Подгответе го преливот во тегла. Измешајте ги исцедениот сок од лимета, балсамико, маслиновото масло, шеќерот и многу ситно исецканото лукче. Протресете ги сите состојки заедно и оставете ги да отстојат 10 минути за да се соединат вкусовите. Пред послужување, прелијте ја салатата со преливот и измешајте; оставете да отстои 2–3 минути за зеленчукот малку да омекне.

Совет:

Прелијте ја салатата со преливот непосредно пред јадење; во спротивно, зеленчукот ќе стане премногу мек.