Иран ги осуди американските напади во близина на болница, оквалификувајќи ги како „варварски“

Иранските власти денеска ги осудија американските напади извршени во текот на ноќта во југозападниот дел на Иран, во близина на болница во која се лекуваат и деца, оценувајќи ги како „варварски“.

-Овој варварски напад, кој потсетува на насилството на Израел врз здравствените установи, предизвика вистинско страдање и голема загриженост кај хоспитализираните деца. Дополнително, тој изнуди итна евакуација на 211 пациенти кои примаат хемотерапија, напиша на социјалната мрежа „Икс“ портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи.