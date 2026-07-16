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Неделник

Иран ги осуди американските напади во близина на болница, оквалификувајќи ги како „варварски“

Свет

16.07.2026

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Иранските власти денеска ги осудија американските напади извршени во текот на ноќта во југозападниот дел на Иран, во близина на болница во која се лекуваат и деца, оценувајќи ги како „варварски“.

-Овој варварски напад, кој потсетува на насилството на Израел врз здравствените установи, предизвика вистинско страдање и голема загриженост кај хоспитализираните деца. Дополнително, тој изнуди итна евакуација на 211 пациенти кои примаат хемотерапија, напиша на социјалната мрежа „Икс“ портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи.

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