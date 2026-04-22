22.04.2026
Среда, 22 април 2026
Четвртина Германци работат од дома

22.04.2026

Во најновиот извештај на германскиот Федерален завод за статистика се наведува дека неколку години по завршувањето на пандемијата Ковид-19 една четвртина од вработените сè уште делумно или целосно работат дома.

Пред пандемијата 13 отсто од вработените делумно работеле од дома.

Најголем процент на вработени кои работата од далечина се во ИТ секторот, а најмалку се во угостителството и градежништвото. Исто така е забележано дека колку што е поголема фирмата поголем процент од вработените работат од дома.

Германија со 25 проценти од вработените кои повремено или целосно работат од дома е над просекот на Европска Унија од 23 отсто.

Во Холандија дури 52 проценти од вработените работат од дома, во Шведска – 42 отсто, додека во Романија и во Бугарија нивниот процент изнесува четири.

По поскапувањето на енергенсите во Германија сè почесто се споменува работењето од далечина, како една од мерките за заштеда на гориво