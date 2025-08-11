Подгответе се за исклучително редок астрономски настан во последните 27 години: Европа ќе потоне во „целосен мрак“

На 12 август 2026 година ќе се случи исклучително ретко небесно појавување – целосно затемнување на Сонцето, кое ќе биде видливо само од неколку локации, меѓу кои Исланд и северна Шпанија ќе бидат во самиот центар на овој космички спектакл.

Последното целосно затемнување на Сонцето кое може да се набљудува на европско тло беше во 1999 година, што го прави овој настан уште поочекуван и значаен. Астрономските ентузијасти и туристите веќе покажуваат голем интерес, а бројот на резервации за патување во региони каде што затемнувањето ќе биде најјасно видливо значително расте.

За време на затемнувањето, Месечината ќе застане помеѓу Земјата и Сонцето, целосно блокирајќи го сончевото зрачење и краткотрајно претворајќи го денот во ноќ. Овој феномен не само што создава импресивна визуелна слика, туку предизвикува и уникатни астрономски појави кои можат да се набљудуваат само тогаш.

Затемнувањето на Сонцето стана популарна причина за патување низ целиот свет, а по последното големо затемнување во Северна Америка беше забележано значително зголемување на туристичката побарувачка за сместување и летови, што ја покажува големата привлечност на овој феномен.